Болельщики на Уимблдоне освистали Алькараса

Испанский теннисист Карлос Алькарас спровоцировал свист в свой адрес во время интервью после победного матча полуфинала Уимблдона против россиянина Даниила Медведева, передает Sport24.
Алькарас 14 июля сыграет в финале Уимблдона, а сборная Испании встретится в финале Евро-2024 с Англией.
«Это будет хороший день для всех испанцев», — сказал испанец, спровоцировав свист.
«Я не говорил, что Испания победит. Я лишь сказал, что это будет веселый день», — оправдался Алькарас.
Финальный матч Евро-2024 между Англией и Испанией состоится 14 июля. Команды выйдут на поле в 22:00 по московскому времени.
В первом полуфинале Евро Испания обыграла Францию. Встреча завершилась со счетом 2:1.
Англия в своем полуфинале обыграла Нидерланды. Встреча завершилась со счетом 2:1.
Действующим чемпионом Европы является национальная команда Италии, которая обыграла в финале Англию. Судьба встречи решилась в серии пенальти. Основное время матча завершилось со счетом 1:1.