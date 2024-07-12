Болельщики на Уимблдоне освистали Алькараса

Испанский теннисист Карлос Алькарас спровоцировал свист в свой адрес во время интервью после победного матча полуфинала Уимблдона против россиянина Даниила Медведева, передает Sport24.

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Алькарас 14 июля сыграет в финале Уимблдона, а сборная Испании встретится в финале Евро-2024 с Англией.

«Это будет хороший день для всех испанцев», — сказал испанец, спровоцировав свист.



«Я не говорил, что Испания победит. Я лишь сказал, что это будет веселый день», — оправдался Алькарас.



Финальный матч Евро-2024 между Англией и Испанией состоится 14 июля. Команды выйдут на поле в 22:00 по московскому времени.

В первом полуфинале Евро Испания обыграла Францию. Встреча завершилась со счетом 2:1.

Англия в своем полуфинале обыграла Нидерланды. Встреча завершилась со счетом 2:1.

Действующим чемпионом Европы является национальная команда Италии, которая обыграла в финале Англию. Судьба встречи решилась в серии пенальти. Основное время матча завершилось со счетом 1:1.