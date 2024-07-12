Векич объяснила, почему плакала в полуфинале Уимблдона

37-я ракетка мира хорватская теннисистка Донна Векич рассказала о своих эмоциях после поражения в полуфинале Уимблдона-2024 от представительницы Италии седьмого номера рейтинга WTA Ясмин Паолини (6:2, 4:6, 6:7). Векич плакала в перерывах между розыгрышами очков и во время перехода в конце третьего сета.

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«Я думала, что умру в третьем сете. У меня так сильно болели рука и нога. Было очень тяжело, но я поправлюсь. Моя команда говорит, что я могу гордиться собой. Я много плакала, потому что я не знала, смогу ли продолжать играть пр таких болевых ощущениях. Конечно, мне понадобится пара дней, чтобы всё оценить, сейчас трудно быть позитивным ведь финал был так близко», — приводит слова Векич Nine.



В финале Уимблдона-2024 Ясмин Паолини сыграет с Барборой Крейчиковой из Чехии.