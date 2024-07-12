Серена Уильямс пошутила над Шараповой в песне

Американская теннисистка Серена Уильямс пошутила над россиянкой Марией Шараповой на церемонии вручения спортивной премии ESPY Awards. Об этом сообщает издание Puntodebreak.

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Спортсменка исполнила шуточную песню про Шарапову.

«Она могла бы быть моим теннисным мячом. Она очень высокая русская блондинка. Люди говорят, у нас вражда и мы грубы друг с другом», — спела Уильямс, добавив, что побеждала россиянку 20 раз.



Ранее Шарапова рассказала, почему ее ненавидит Серена Уильямс. Она вспомнила, что застала соперницу в неподходящий момент — в раздевалке после финала Уимблдона в 2004 году, когда американка рыдала.

Всего Уильямс провела 23 встречи с Шараповой, в 20 из них победу одержала американка. Россиянка объявила о завершении карьеры в феврале 2020 года, американка продолжает выступать на профессиональном уровне.