24-кратный победитель турниров «Большого шлема» 37-летний сербский теннисист Новак Джокович рассказал, что способствует его долголетию в спорте.

© В Крыму увидели в оговорках Байдена будущее Украины и США Своими оговорками президента США Джо Байдена фактически раскрыл будущее Украины и США. Об этом заявил сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец, передает «РИА Новости». https://ria.ru/20240712/krym-1959335318.html Ранее Байден во время одного из мероприятий на саммите НАТО в Вашингтоне обратился к Владимиру Зеленскому как к президенту России Владимиру Путину. Позже на пресс-конференции он назвал вице-президента США Камалу Харрис «вице-президентом Дональдом Трампом». Чегринец считает, что этими оговорками Байден, в первую очередь, указал, что Украине «нужен Путин», а также на то, что «ее будущее в составе РФ». «Здесь мы его полностью поддерживаем», — сказал он. Кроме того, по его словам, Байден выдал «важную деталь», что к власти в США должен вернуться Трамп. Чегринец назвал это «перспективами ближайшего будущего».

– Впервые вы дошли до финала турнира «Большого шлема» в 2007 году. Дайте нам стимул к такой дисциплине, чтобы оставаться на вершине спорта так долго.