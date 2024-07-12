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«Я сторонник умной работы». Джокович рассказал, что способствует его долголетию в спорте

24-кратный победитель турниров «Большого шлема» 37-летний сербский теннисист Новак Джокович рассказал, что способствует его долголетию в спорте.

Джокович рассказал, что способствует его долголетию в спорте
© В Крыму увидели в оговорках Байдена будущее Украины и США Своими оговорками президента США Джо Байдена фактически раскрыл будущее Украины и США. Об этом заявил сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец, передает «РИА Новости». https://ria.ru/20240712/krym-1959335318.html Ранее Байден во время одного из мероприятий на саммите НАТО в Вашингтоне обратился к Владимиру Зеленскому как к президенту России Владимиру Путину. Позже на пресс-конференции он назвал вице-президента США Камалу Харрис «вице-президентом Дональдом Трампом». Чегринец считает, что этими оговорками Байден, в первую очередь, указал, что Украине «нужен Путин», а также на то, что «ее будущее в составе РФ». «Здесь мы его полностью поддерживаем», — сказал он. Кроме того, по его словам, Байден выдал «важную деталь», что к власти в США должен вернуться Трамп. Чегринец назвал это «перспективами ближайшего будущего».

– Впервые вы дошли до финала турнира «Большого шлема» в 2007 году. Дайте нам стимул к такой дисциплине, чтобы оставаться на вершине спорта так долго.

– У нас нет столько времени, чтобы говорить об этом. Каждый хочет иметь это секретное зелье или формулу успеха. Что именно определяет чемпиона, что позволяет быть лучшим в том, чем занимаешься, и оставаться на вершине так долго, как только можешь. Нет такого понятия, как секрет. Мы часто слышали, как много спортсменов говорили о тяжелой работе. Я больше сторонник умной работы. В моем случае это сработало. За последние 50 лет я видел некоторых невероятных чемпионов в разных видах спорта, которые, как мне кажется, прошли похожий на мой путь. Который заключается в преодолении невзгод. Многое даётся нелегко. Но именно так формируется характер и укрепляется воля. Нужно превратить свой образ жизни в теннис. Это очень требовательный вид спорта. Это индивидуальный вид спорта. Вы не можете себя заменить, а можете положиться только на себя. Да, у меня есть члены команды, но мне приходится самому находить решения на площадке. Если у вас плохой день, то всё, вы выбываете из турнира. Помимо этого, есть вещи, которые важны вне корта. Качество сна, питание, управление мыслями, ваше окружение. Все влияет на то, как ты выступаешь на корте. Это тоже довольно легко», – сказал Джокович в интервью на корте.

Теннис
Новак Джокович