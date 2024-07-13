Цена билетов на матч Джоковича и Алькараса в финале Уимблдона-2024 побила рекорды

В воскресенье, 14 июля, состоится финальный матч мужского одиночного разряда травяного турнира «Большого шлема» Уимблдон-2024, где встретятся вторая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович и третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас.

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Напомним, 12 июля Джокович (2) вышел в финал Уимблдона-2024, обыграв 25-ю ракетку мира итальянца Лоренцо Музетти (25). Встреча теннисистов завершилась со счётом 6:4, 7:6 (7:2), 6:4 в пользу Джоковича.

Действующий чемпион Алькарас в полуфинальном матче Уимблдона-2024 со счётом 6:7 (1:7), 6:3, 6:4, 6:4 обыграл чемпиона US Open — 2021 пятую ракетку мира россиянина Даниила Медведева (5).