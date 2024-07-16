Сафиуллин не смог выйти во второй круг турнира в Бостаде

Российский теннисист Роман Сафиуллин не смог пробиться во второй круг турнира категории ATP 250 в шведском Бостаде.

В стартовом раунде Сафиуллин, получивший шестой номер посева, проиграл испанцу Роберто Карбалльесу Баэне со счетом 7:5, 6:7 (3:7), 3:6. Спортсмены провели на корте 2 часа 56 минут.

Во втором круге Карбалльес Баэна сыграет против победителя матча Денис Евсеев (Казахстан, Q) — Александр Мюллер (Франция).

ATP 250. NORDEA OPEN. БОСТАД (ШВЕЦИЯ). ГРУНТ. ПРИЗОВОЙ ФОНД — БОЛЕЕ 579 ТЫСЯЧ ЕВРО

ПЕРВЫЙ КРУГ

Роберто Карбалльес Баэна (Испания) — Роман Сафиуллин (Россия, 6) — 5:7, 7:6 (7:3), 6:3