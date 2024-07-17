Тарпищев рассказал о подготовке российских теннисистов к Олимпиаде

Российские теннисисты будут готовиться индивидуально к Олимпийским играм в Париже. Об этом ТАСС рассказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

"Если на предыдущих Олимпиадах у нас были сборы команды - перед Токио, например, надо было еще и успеть акклиматизироваться, то в этот раз все теннисисты будут готовиться индивидуально. Кто-то в Европе, кто-то, как Елена Веснина, у нас", - рассказал Тарпищев.



Международная федерация тенниса опубликовала заявочные листы участников Олимпийских игр в Париже, в список входят семь российских спортсменов. В одиночном разряде выступят Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Павел Котов, Екатерина Александрова, Мирра Андреева и Диана Шнайдер. В парном разряде сыграют Веснина и Александрова, Андреева и Шнайдер, Медведев и Сафиуллин.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Российские и белорусские спортсмены на них смогут выступить исключительно в нейтральном статусе при условии, что они не связаны с силовыми ведомствами и не представляют командные виды спорта.