Тимофеева покидает турнир в Будапеште

Российская теннисистка, 103-я ракетка мира Мария Тимофеева проиграла во втором круге грунтового турнира категории WTA-250 в Будапеште (Венгрия). Обидчицей россиянки стала 134-я ракетка мира из Беларуси Александра Саснович. Счёт — 6:3, 6:4 в пользу соперницы Тимофеевой.

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Встреча продолжалась 1 час 44 минуты. За это время Тимофеевой удалось выполнить три подачи навылет, реализовать 2 брейк-пойнта из 11. Её соперница выполнила также три эйса, но реализовала четыре брейк-пойнта из пяти возможных.

В следующем круге соревнований Саснович сыграет с победительницей противостояния между нидерландской теннисисткой, 137-й ракеткой мира Сюзан Ламенс и 221-м номером мирового рейтинга француженкой Кароль Монне. Эта встреча тоже пройдёт сегодня, 17 июля.