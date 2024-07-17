Александр Зверев одержал разгромную победу на старте турнира в Гамбурге

Олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде, четвёртая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев успешно стартовал на грунтовом турнире категории ATP-500 в Гамбурге (Германия), призовой фонд которого составил € 1 891 995.

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В матче первого круга Зверев (1) со счётом 6:2, 6:2 обыграл 114-ю ракетку мира представителя Нидерландов Йеспера де Йонга (Q).

Встреча Зверева с де Йонгом продлилась 1 час 18 минут. В её рамках Александр четыре раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из пяти. На счету Йеспера один эйс, одна двойная ошибка и ни одного заработанного брейк-пойнта.

Следующим соперником Зверева в Гамбурге станет 81-й номер рейтинга ATP 23-летний француз Юго Гастон.