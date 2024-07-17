Российская теннисистка Аванесян пробилась в четвертьфинал турнира в Будапеште

75-я ракетка мира российская теннисистка Элина Аванесян пробилась в четвертьфинальный раунд грунтового турнира категории WTA-250 в Будапеште (Венгрия).

В матче второго круга Аванесян со счётом 2:6, 7:5, 6:1 обыграла 117-ю ракетку мира представительницу Испании Ребеку Масарову.

Встреча Аванесян с Масаровой продлилась 2 часа и 32 минуты. В её рамках Аванесян ни разу не подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 16 заработанных. На счету её соперницы один эйс, две двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 12.

За выход в полуфинал турнира в Будапеште Аванесян сразится с победительницей матча Анна Шмидлова (Словакия) — Сара Соррибес-Тормо (Испания, 4).