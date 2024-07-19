Окончательный состав теннисистов от России на Олимпиаду-2024

Наши представлены как минимум в четырёх разрядах — а может, и в миксте будет пара.

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Международный олимпийский комитет (МОК) после долгого рассмотрения наконец-то объявил список участников Олимпиады-2024 от России. Напомним, россияне (а также белорусы) могут выступать исключительно в нейтральном статусе. На Играх в Париже выступят трое российских теннисистов и четыре теннисистки. Ожидается, что наши будут представлены во всех разрядах. Но обо всём по порядку.

Строить какие бы то ни было прикидки на основании выступлений теннисистов на прошлых Олимпиадах вряд ли имеет смысл. В то же время отказываться от традиции, наверное, не совсем правильно. Однако следует помнить, что предыдущие две Олимпиады проходили на харде, а Олимпиада в Париже пройдёт на кортах «Ролан Гаррос», то есть на грунте.

Мужской одиночный разряд

Даниил Медведев (пятое место в рейтинге ATP)

На Играх-2020 в Токио, проходивших в 2021 году, будущий чемпион US Open того же года дошёл до четвертьфинала. Там Медведев уступил испанцу Пабло Карреньо-Бусте. На «Ролан Гаррос» в этом году Даниил дошёл до четвёртого круга, что вселяет осторожный оптимизм в преддверии Олимпиады. Ранее Медведев лишь раз проходил дальше по сетке на грунтовом мэйджоре, а именно в 2021-м, когда остановился на четвертьфинале.

На данный момент россиянин, по идее, должен находиться в хорошей форме. Всё-таки в полуфинал Уимблдона просто так не выйдешь, ну а сражаться с Карлосом Алькарасом тяжело любому игроку.

Роман Сафиуллин (67)

Для Сафиуллина это будет первая Олимпиада. Роману не слишком повезло, ведь Игры пройдут на грунте, а манера игры россиянина больше подходит для травяного тенниса. Для сравнения, на Уимблдоне-2023 он вышел в четвертьфинал, а год спустя добрался до третьего круга. В то же время лучший результат Сафиуллина на «Ролан Гаррос» — 1/32 финала. А на «РГ»-2024 Роман выбыл после первого же матча.

Павел Котов (60)

А вот Котов, который, как и Сафиуллин, ещё не выступал на Олимпийских играх, как раз способен удивить. На «Ролан Гаррос» — 2024 Павел добрался до третьего круга, то есть до 1/16 финала. На грунте у него даже есть титул, правда, на «челленджере». В августе 2022 года Котов завоевал трофей на Открытом чемпионате Сан-Марино, обыграв в финале Маттео Арнальди.

Мужской парный разряд

Даниил Медведев/Роман Сафиуллин

Топовые теннисисты-одиночники давным-давно сосредоточены на своём виде программы и в пары заглядывают крайне редко. Однако олимпийские сезоны являются исключением. В этом году Медведев и Сафиуллин уже попробовали выступить в тандеме. Получилось, прямо скажем, не очень удачно.

Даниил в 2024-м провёл три матча в паре: два — с Сафиуллиным и один — с американцем Томми Полом. И во всех этих встречах Медведев и его напарник терпели поражения. Роман выступает в паре с кем-либо гораздо чаще. Только в этом сезоне он успел поиграть с Асланом Карацевым, Миомиром Кецмановичем, своим тренером Андреем Кузнецовым, Марсело Демолинером, Джоном Пирсом, Кристофером Юбэнксом и Тео Аррибаже. Самая примечательная победа была одержана в первом круге Australian Open. Сафиуллин и Карацев обыграли Энди Маррея и Хольгера Руне — 4:6, 6:3, [10:5].

Женский одиночный разряд

Екатерина Александрова (27-е место в рейтинге WTA)

На Олимпиаде в Токио Александрова выиграла лишь один матч — у Элисе Мертенс. А во втором круге проиграла Надии Подороске. Екатерина тоже может посетовать на то, что игры проходят на грунте, а не на её любимой траве. Два из четырёх титулов на уровне WTA россиянка завоевала на самом быстром покрытии, оба — в Хертогенбосхе. А на грунте Александрова даже в финал не выходила.

Мирра Андреева (31)

17-летняя Мирра, разумеется, ещё не выступала на ОИ. Уже то, что юная звёздочка российского тенниса добралась до полуфинала нынешнего «Ролан Гаррос», настраивает на позитив. Но не будем спешить и лучше дождёмся жеребьёвки. Тогда перспективы Андреевой-младшей станут более ясны.

Диана Шнайдер (28)

20-летняя Шнайдер тоже дебютирует на Играх. Диана уже дважды доказывала, что в состоянии хорошо выступить на грунте, правда, на «челленджерах», а не на уровне WTA. В ноябре 2022 года она выиграла турнир в уругвайском Монтевидео, а в мае этого года первенствовала в Париже. На самом «Ролан Гаррос» у молодой россиянки пока нет особых успехов: второй круг в 2023 году и первый — в 2024-м.

Женский парный разряд

Екатерина Александрова/Елена Веснина, Мирра Андреева/Диана Шнайдер

Веснина, которой по ходу олимпийского турнира исполнится 38 лет, в представлениях не нуждается. Елена трижды выигрывала турниры «Большого шлема» в парном разряде: «Ролан Гаррос» — 2013, US Open — 2014 и Уимблдон-2017. А в 2016 году она выиграла Олимпиаду в Рио и Итоговый чемпионат WTA. И всё это в паре с Екатериной Макаровой.

Также Веснина и Карацев могут похвастаться серебром ОИ-2020 в Токио в миксте. Помимо этого, Елена вместе с бразильцем Бруно Соаресом выиграла Australian Open — 2016 в миксте. Опытнейшая россиянка возобновила карьеру специально ради Олимпиады!

У Александровой таких достижений нет, хотя один титул на уровне WTA всё же имеется. В феврале 2019 года Екатерина вместе с Верой Звонарёвой, ещё одной легендой российского тенниса, выиграла турнир в Будапеште. Изначально, кстати, планировалось, что Веснина будет играть в паре со Шнайдер, а не с Александровой — именно такой дуэт наигрывался. Помимо Дианы, Елена в этом сезоне объединяла усилия с Донной Векич и Анной Калинской. Итог: две победы и пять поражений.

Александрова же с кем только ни играла. Анна Калинская, Сабрина Сантамария, Ирина Хромачёва, Бетани Маттек-Сэндс, Яна Сизикова, Анастасия Павлюченкова — и это только 2024-й! Лучшими результатами Екатерины в паре стали четвертьфиналы в Линце (с Сантамарией), в Дохе и в Майами (оба — с Сизиковой).

Что касается Андреевой и Шнайдер, то они в составе разных дуэтов выходили в четвертьфиналы «Ролан Гаррос» в этом году. Мирра сделала это в паре с Верой Звонарёвой, а Диана — с американкой Эммой Наварро. При этом дуэт Андреева/Звонарёва мог пройти в полуфинал, однако Мирра снялась с пары ввиду напряжённого графика выступлений в одиночном разряде. В тот день 17-летняя россиянка поздно закончила четвертьфинал, а на следующий день ей уже надо было играть полуфинал.

Микст

Мирра Андреева/Даниил Медведев?

Официальная информация, какие дуэты выступят в миксте на Олимпиаде, появится 24 июля. Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев выразил надежду, что в смешанном парном разряде сыграют Мирра Андреева и Даниил Медведев. «Мы хотим, чтобы Даниил Медведев и Мирра Андреева сыграли в миксте. Посмотрим, как получится. 24 июля решится — тогда надо будет определить пару», — цитирует Тарпищева ТАСС.

Мирра и Даниил пока не провели ни одного официального матча вместе. Зато на выставочном командном турнире «Мировая теннисная лига», проходившем в декабре 2023 года, вместе с Андреем Рублёвым и Софьей Кенин завоевали титул.

Олимпиада 2024 года в Париже пройдёт с 26 июля по 11 августа. Олимпийский теннисный турнир состоится на кортах «Ролан Гаррос» с 27 июля по 4 августа. Жеребьёвка всех пяти сеток — в мужском одиночном разряде, женском одиночном разряде, мужском парном разряде, женском парном разряде, миксте — состоится 25 июля и начнётся в 12:00 мск. За всеми событиями следите на «Чемпионате».