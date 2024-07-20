Рафаэль Надаль вышел в финал турнира в Бостаде

22-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел в финал грунтового турнира серии АТР-250 в Бостаде (Швеция). В матче 1/2 финала он обыграл хорвата Дуе Айдуковича (130-й номер рейтинга АТР) со счётом 4:6, 6:3, 6:4.

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38-летний Надаль вышел в 131-й финал в карьере на турнирах АТР в одиночном разряде.

В финале турнира в Бостаде Рафаэль Надаль сыграет с победителем матча Тиаго Агустин Тиранте (Аргентина) – Нуну Боржеш (Португалия, 7).