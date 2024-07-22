Медведев получил пятый номер посева на Олимпиаде

Российский теннисист Даниил Медведев получил пятый номер посева на Олимпийских играх в Париже, сообщает журналист Жозе Моргаду в социальных сетях.

Медведев стал единственным теннисистом из России, кто оказался в числе сеяных на Играх в столице Франции. В мужском турнире среди россиян также выступят Павел Котов и Роман Сафиуллин, в женской сетке — Мирра Андреева, Екатерина Александрова, Елена Веснина и Диана Шнайдер, получившая 16‑й номер посева.

Первые номера посева получили итальянец Янник Синнер и полька Ига Швентек.

Соревнования по теннису на Олимпиаде‑2024 пройдут с 27 июля по 4 августа на кортах комплекса «Ролан Гаррос» в Париже.