Аванесян уверенно пробилась в 1/2 финала турнира WTA-250 в Яссах

76-я ракетка мира российская теннисистка Элина Аванесян вышла в 1/2 финала грунтового турнира категории WTA-250 в Яссах (Румыния). Сегодня, 25 июля, она в двух сетах обыграла 61-ю ракетка мира Жаклин Кристиан, представляющую Румынию, — 7:5, 6:4.

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Отметим, что спортсменки провели на корте 2 часа 7 минут. Российская теннисистка реализовала 6 брейк-пойнтов из 16 (36%), допустила одну двойную ошибку и не выполнила ни одного эйса. Румынка сделала три двойные ошибки, выполнила две подачи навылет и смогла реализовать четыре брейк-пойнта из восьми заработанных (50%).

В следующем круге грунтового турнира категории WTA-250 в Яссах (Румыния) Элина Аванесян сыграет с француженкой Хлоэ Паке (106-я ракетка мира)…