Рублёв прокомментировал первую победу за два месяца

Российский теннисист Андрей Рублёв дал комментарий по поводу победы в матче второго круга турнира в Умаге (Хорватия) с представителем Аргентины Уго Карабельи — 6:4, 7:5.

© Чемпионат.com

Напомним, россиянин прервал серию из четырёх поражений.

«Я думаю, это был отличный матч. По-моему, в нем было много хороших моментов. Уго играл очень хорошо. Думаю, в конце матча он начал чувствовать уверенность, стал бить еще сильнее, потому что ему нечего было терять. По ходу матча он поднял свой уровень. Думаю, я тоже хорошо выступил. Я счастлив, что я здесь, я счастлив, что выиграл матч, и теперь я готов двигаться дальше», — приводит слова Рублёва ATP.



До этого россиянин уступал Маттео Арнальди на «Ролан Гаррос», затем Маркосу Гирону в Галле, на Уимблдоне Франсиско Комесанье и Тьяго Агустину Тиранте в Бостаде.