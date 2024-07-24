Даниил Медведев и Мирра Андреева сыграют в миксте на Олимпиаде-2024 в Париже

Российские теннисисты Даниил Медведев и Мирра Андреева заявлены на соревнования смешанных пар, которые пройдут в рамках Олимпийских игр в Париже. Чемпионат.com

Заявка была опубликована сегодня. В нее вошли 20 команд, но в сетку по рейтингу отберутся всего 16. Sports.ru

Также за медали в миксте будут бороться бывшие российские теннисисты Елена Рыбакина и Александр Бублик, которые представляют команду Казахстана. За сборную США заявлены Тейлор Фритц и Кори Гауфф, Александр Зверев и Лаура Зигемунд представят Германию. В числе участников турнира также: Стефанос Циципас/Мария Саккари (Греция), Хольгер Руне/Каролина Возняцки (Дания) и другие. Матч ТВ