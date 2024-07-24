Андреева и Лансере проиграли Хромачевой и Данилиной в 1/4 финала в Яссах

Российские теннисистки Мирра Андреева и Софья Лансере не смогли выйти в полуфинал парного турнира категории WTA-250 в Яссах (Румыния). В матче 14 финала они в трёх сетах уступили соотечественнице Ирине Хромачёвой и Анне Данилиной из Казахстана — 6:3, 2:6, 7:10.

В матче за титул чемпионок Открытого чемпионата Будапешта российско-казахстанский дуэт встретится с победительницами матча Анджелика Морателли (Италия)/Сабрина Сантамария (CША) — Анна Бондарь (Венгрия)/Ольга Данилович (Сербия).