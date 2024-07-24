«Нет ничего сильнее этой мечты». Циципас рассказал о желании сыграть с братом на ОИ

Греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал о своём желании сыграть вместе с братом Петросом в парном разряде на Олимпийских играх — 2024 в Париже (Франция).

«Я хочу сыграть с братом Петросом на Олимпиаде. У нас с братом есть мечта, которую я хотел бы разделить и стать одним из немногих братьев, которые когда-либо играли вместе на Олимпийских играх, особенно в теннисе. Нет ничего сильнее этой мечты, и я очень хочу сделать это возможным для нас обоих. Это семья, и объединить ее с таким масштабным событием, которое берет свое начало еще в Древней Греции, для нас важнее всего», — приводит слова Циципаса Tennis World USA.



Олимпийский теннисный турнир пройдёт с 27 июля по 4 августа на грунтовых кортах «Ролан Гаррос».