Медведев и Сафиуллин узнали первых соперников в парном разряде на ОИ

Сегодня, 25 июля, состоялась жеребьёвка олимпийского теннисного турнира в мужском парном разряде. Своих соперников на старте соревнований узнали Даниил Медведев и Роман Сафиуллин. Ими стали немецкие теннисисты Кевин Кравиц и Тим Пюц.

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«Чемпионат» предлагает ознакомиться с некоторыми парами 1/8 финала турнира.

Олимпиада 2024. Мужчины. Парный разряд

Итоги жеребьёвки:

Медведев / Сафиуллин (Россия) — Кравиц/Пюц (Германия);

(Россия) — Кравиц/Пюц (Германия); Болелли/Вавассори (Италия) — Карреньо-Буста/Гранольерс (Испания);

Маррей/Эванс (Великобритания) — Нисикори/Дэниэл (Япония);

Алькарас/Надаль (Испания) — Гонсалес/Мольтени (Аргентина);

Попырин/де Минор (Австралия) — Крайчек/Рам (США).

Начало жеребьёвки было задержано из-за того, что в последний момент снялся с турнира в мужском одиночном разряде экс первая ракетка мира британский теннисист Энди Маррей.