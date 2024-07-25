Рублёв вновь бил ракеткой по корту после первого сета 1/4 финала в Умаге

Сегодня, 25 июля, проходит матч 1/4 финала грунтового турнира категории ATP-250 в Умаге (Хорватия), в котором встречаются российский теннисист девятая ракетка мира Андрей Рублёв и 49-й номер мирового рейтинга из Венгрии Фабиан Марожан. После поражения в первом сете Андрей Рублёв вновь бил ракеткой по корту.

Это первое очное противостояние теннисистов на турнирах ATP. Ранее пресс-служба ATP опубликовала обновлённый рейтинг в мужском одиночном разряде. Лучшим российским теннисистом по-прежнему остаётся Даниил Медведев, который идёт на пятой строчке. Андрей Рублёв и Карен Хачанов опустились на одну строчку: Андрей стал девятым, а Карен — 22-м.