Россиянин Рублев не смог выйти в финал турнира АТР в Хорватии

Россиянин Андрей Рублев уступил аргентинцу Франсиско Серундоло в полуфинале турнира в хорватском Умаге.

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Рублев, посеянный на турнире под первым номером, проиграл Серундоло в двух сетах — 6:7(6:8), 4:6. Теннисисты провели на корте 1 час 54 минуты.

В финале Серундоло встретится с победителем пары Якуб Меншик (Чехия) — Лоренцо Музетти (Италия, 2).

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ПОЛУФИНАЛ

Франсиско Серундоло (Аргентина, 4) — Андрей Рублев (Россия, 1) — 7:6(8:6), 6:4