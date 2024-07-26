Андрей Рублёв вернётся в топ-8 рейтинга ATP по итогам турнира в Умаге

Девятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв вернётся в топ-8 рейтинга ATP по итогам выступления на грунтовом турнире категории АТР-250 в Умаге (Хорватия). Россиянин обгонит норвежского теннисиста Каспера Рууда.

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Сегодня, 26 июля, Рублёв не смог выйти в финал турнира в Умаге, уступив аргентинскому теннисисту Франсиско Серундоло. Встреча завершилась со счётом 7:6, 6:4 в пользу представителя Аргентины.

Напомним, Рублёв пропускает Олимпийские игры — 2024 в Париже. Теннисный турнир в столице Франции пройдёт с 27 июля по 4 августа. На кортах «Ролан Гаррос» участники разыграют комплекты медалей в пяти разрядах: женском одиночном, женском парном, мужском одиночном, мужском парном и смешанном (миксте).