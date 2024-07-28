Теннисистка Александрова не смогла выйти во второй круг Олимпиады

Российская теннисистка Екатерина Александрова проиграла китаянке Юань Юэ в матче первого круга олимпийского турнира. Соревнования проходят в Париже.

Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:7 (0:7), 6:2 в пользу китаянки. Александрова выступала на турнире без номера посева. В следующем круге китаянка (без номера посева) встретится с гречанкой Марией Саккари (седьмой номер посева).

Александровой 29 лет, она занимает 28-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), на ее счету четыре титула под эгидой организации. Лучшим результатом россиянки на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Уимблдона в 2023 году. В 2021 году она стала победительницей Кубка Билли Джин Кинг в составе сборной России.

Юань Юэ 25 лет, она является 40-й ракеткой мира. На счету спортсменки одна победа на турнирах WTA. Лучшим ее результатом на турнирах Большого шлема является выход в третий круг Открытого чемпионата США 2022 года.

Теннисный турнир на Олимпиаде в Париже проходит с 27 июля по 4 августа. В отношении российских и белорусских спортсменов продолжают действовать ограничения. В Париже они смогут выступить исключительно в нейтральном статусе, им будет запрещено демонстрировать любую связь со своими странами и принимать участие в командных соревнованиях. Медали, которые будут завоеваны россиянами и белорусами, не будут учтены в общем зачете.

На Олимпийских играх в Токио российские теннисисты завоевали три медали. Карен Хачанов стал серебряным призером в одиночном разряде. Андрей Рублев и Анастасия Павлюченкова выиграли турнир смешанных пар, в финале они победили Аслана Карацева и Елену Веснину.