Диана Шнайдер не смогла выйти в третий круг Олимпиады-2024

24-я ракетка мира Диана Шнайдер не смогла выйти в третий круг Олимпийских игр — 2024. Российская теннисистка проиграла сопернице из Китая Сиюй Ван. Счёт — 3:6. 1:6.

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Встреча продолжалась 1 час 2 минуты. За это время Шнайдер удалось реализовать один брейк-пойнт и выполнить одну подачу навылет. Её соперница не выполнила ни одного эйса, но допустила две двойные ошибки.

На Олимпийских играх в Париже случилось второе очное противостояние теннисисток в истории. Ранее в матче второго круга хардового турнира в Гуанчжоу (Китай) сильнее оказалась Сиюй Ван. Она одолела Шнайдер со счётом 6:4, 7:5.

Олимпиада в Париже проходит с 26 июля по 11 августа. На соревнования были допущены 15 российских спортсменов в качестве нейтральных атлетов. Накануне турнир в мужском одиночном разряде покинул Павел Котов. Он проиграл своему сопернику из Швейцарии Стэну Вавринке.