Надаль: без ног, какие были у меня 20 лет назад, сложно создавать Джоковичу проблемы

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал поражение (1:6, 4:6) от серба Новака Джоковича во втором круге Олимпиады-2024 в Париже (Франция).

«Я не смог поставить его в затруднительное положение, не смог наносить достаточно качественные удары, у меня было недостаточно хорошее движение. Он почти всё время играл в удобном положении, играл очень хорошо. Практически невозможно играть с Новаком, не создавая ему проблем, без ног, какие были 20 лет назад. Мне надо играть гораздо лучше, чтобы создавать ему проблемы. Сегодня у меня это не получилось, а он играл гораздо лучше меня. Он был намного лучше от начала до самого конца. В какой-то момент я среагировал, но этого было недостаточно. Поздравляю его», — передаёт слова Надаля корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.