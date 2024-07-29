Коллинз в сложном матче прошла Возняцки и вышла в третий круг ОИ-2024

Девятая ракетка мира американская теннисистка Даниэль Коллинз вышла в третий круг теннисного турнира Олимпийских игр — 2024. В матче второго круга она обыграла бывшую первую ракетку мира, чемпионку ТБШ Каролину Возняцки из Дании. Встреча завершилась со счётом 6:3, 3:6, 6:3 в пользу представительницы США.

© Чемпионат.com

Встреча продолжалась 2 часа 10 минут. Американская теннисистка семь раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 13 заработанных (31%). На счету Возняцки три эйса, две двойные ошибки и три выигранных брейк-пойнтов из восьми заработанных (38%).

Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 проходит с 27 июля по 4 августа. На кортах «Ролан Гаррос» участники разыграют комплекты медалей в пяти разрядах: женском одиночном, женском парном, мужском одиночном, мужском парном и смешанном (миксте).