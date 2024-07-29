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Павлюченкова вышла во второй круг теннисного турнира в Вашингтоне

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова одержала победу в первом круге турнира в Вашингтоне (США).

Павлюченкова вышла во второй круг теннисного турнира в Вашингтоне
©  Матч ТВ

Россиянка обыграла американку Эшлин Крюгер со счетом 6:3, 4:6, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 16 минут.

Во втором круге Павлюченкова сыграет с победительницей пары Слоан Стивенс (США) — Аманда Анисимова (США).

WTA 500. Вашингтон (США). Хард. Призовой фонд — $922 573

Первый круг. Женщины

Анастасия Павлюченкова (Россия) — Эшлин Крюгер (США) — 6:3, 4:6, 6:4

Теннис
Аманда Анисимова
Анастасия Павлюченкова