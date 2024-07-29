Павлюченкова вышла во второй круг теннисного турнира в Вашингтоне
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова одержала победу в первом круге турнира в Вашингтоне (США).
Россиянка обыграла американку Эшлин Крюгер со счетом 6:3, 4:6, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 16 минут.
Во втором круге Павлюченкова сыграет с победительницей пары Слоан Стивенс (США) — Аманда Анисимова (США).
WTA 500. Вашингтон (США). Хард. Призовой фонд — $922 573
Первый круг. Женщины
Анастасия Павлюченкова (Россия) — Эшлин Крюгер (США) — 6:3, 4:6, 6:4
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