Потапова не смогла выйти во второй круг турнира в Вашингтоне

42-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова не смогла выйти во второй круг хардового турнира категории WTA-500 в Вашингтоне (США). В матче первого раунда россиянка проиграла представительнице США Тэйлор Таунсенд. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:2 в пользу американки.

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Встреча продолжалась 1 час 7 минут. Российская теннисистка один раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и не реализовала ни одного брейк-пойнта. На счету Таунсенд 10 эйсов, шесть двойных ошибок и три выигранных брейк-пойнта из шести заработанных.

Напомним, соревнования категории WTA-500 в Вашингтоне пройдут на хардовом покрытии с 21 июля по 4 августа. Вторая сеяная Дарья Касаткина и третья сеяная Людмила Самсонова начнут соревнования со стадии второго круга.