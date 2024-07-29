Андреева и Медведев вылетели с Олимпиады в миксте

Российские теннисисты Даниил Медведев и Мирра Андреева не смогли обыграть итальянцев Андреа Вавассори и Сару Эррани в матче первого круга олимпийского турнира смешанных пар. Соревнования проходят в Париже.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:2 в пользу итальянцев. Эта встреча стала первой официальной для Медведева и Андреевой в паре, ранее они играли вместе в выставочном матче.

Медведеву 28 лет, он занимает пятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и является первой ракеткой России. В 2022 году спортсмен 16 недель был первой ракеткой мира, на его счету 20 титулов ATP, в 2021 году в составе российской команды Медведев выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса. Он шесть раз доходил до финалов турниров Большого шлема, но сумел победить лишь на Открытом чемпионате США в 2021 году. На Олимпийских играх в Токио, прошедших в 2021 году, Медведев дошел до четвертьфинала, где уступил испанцу Пабло Карреньо-Бусте.

Андреевой 17 лет, она занимает 23-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). На ее счету одна победа на турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом Андреевой на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции 2024 года. По итогам прошлого сезона WTA признала россиянку лучшим новичком года.

На Олимпийских играх в Париже российские и белорусские спортсмены выступают в нейтральном статусе, завоеванные ими награды не будут учтены в медальном зачете. В заявку вошли семь теннисистов из России. В мужском одиночном разряде борьбу за медали продолжают Роман Сафиуллин и Даниил Медведев. В женском одиночном и мужском парном разрядах российских представителей не осталось, в женском парном разряде позднее свой матч проведут Диана Шнайдер и Мирра Андреева.

Теннисный турнир на Олимпиаде проходит с 27 июля по 4 августа.