Джокович снялся с «Мастерса» в Монреале

24-кратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Новак Джокович снялся с грядущего «Мастерса» в Монреале (Канада), который пройдёт с 6 по 12 августа. Об этом сообщает аккаунт Entry List Updates.

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Место сербского теннисиста займёт россиянин, 66-я ракетка мира Роман Сафиуллин.

Отметим, что оба спортсмена до сих пор продолжают свой путь на Олимпийских играх в Париже.

Летние Олимпийские игры 2024 года проходят во Франции с 26 июля по 11 августа. В программе Олимпиады 2024 года представлено 32 вида спорта. Всего будет разыграно 329 комплектов медалей.