Новак Джокович снялся с «Мастерса» в Монреале, его заменит Сафиуллин
24-кратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Новак Джокович снялся с грядущего «Мастерса» в Монреале (Канада), который пройдёт с 6 по 12 августа. Об этом сообщает аккаунт Entry List Updates.
Место сербского теннисиста займёт россиянин, 66-я ракетка мира Роман Сафиуллин.
Отметим, что оба спортсмена до сих пор продолжают свой путь на Олимпийских играх в Париже.
Летние Олимпийские игры 2024 года проходят во Франции с 26 июля по 11 августа. В программе Олимпиады 2024 года представлено 32 вида спорта. Всего будет разыграно 329 комплектов медалей.