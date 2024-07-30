Рахимова вышла во второй круг теннисного турнира в Вашингтоне

Российская теннисистка Камилла Рахимова одержала победу в первом круге турнира в Вашингтоне (США).

Россиянка, отобравшаяся в основную сетку соревнований через квалификацию, одолела представительницу США Кэти Волонец со счетом 6:4, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 22 минуты.

В следующем раунде Рахимова сыграет с первой сеяной Ариной Соболенко из Белоруссии.

WTA 500. Mubadala Citi DC Open. Вашингтон (США). Хард. Призовой фонд — $922 573

Первый круг

Камилла Рахимова (Россия, Q) — Кэти Волонец (США) — 6:4, 6:3