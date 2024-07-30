Надаль и Алькарас вышли в четвертьфинал олимпийского турнира в парном разряде

Испанские теннисисты Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас одержали победу во втором круге турнира Олимпийских игр‑2024 в Париже в парном разряде.

В матче второго раунда Алькарас и Надаль обыграли представителей Нидерландов Таллона Грикспура и Уэсли Колхофа со счетом 6:4, 6:7 (2:7), 10:2. Встреча продолжалась 2 часа 24 минуты.

В четвертьфинале соревнований Алькарас и Надаль встретятся с четвертыми сеяными американцами Остином Крайчеком и Радживом Рамом.

Олимпиада в Париже завершится 11 августа.