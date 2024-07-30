Свентек уверенно вышла в четвертьфинал Олимпийских игр — 2024

Первая ракетка мира представительница Польши Ига Свёнтек вышла в четвертьфинал Олимпийских игр 2024 года в Париже. В матче третьего круга она обыграла китайскую теннисистку Сиюй Ван. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4.

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Встреча продолжалась 1 час 50 минут. Свёнтек ни раза не подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из шести заработанных. На счету китайской теннисистки один эйс, ни одной двойной ошибки и два выигранных брейк-пойнта из восьми заработанных.

Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 проходит с 27 июля по 4 августа. На кортах «Ролан Гаррос» участники разыграют комплекты медалей в пяти разрядах: женском одиночном, женском парном, мужском одиночном, мужском парном и смешанном (миксте).