Бывшая первая ракетка мира Энди Маррей провел последний матч в профессиональной карьере

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион, бывшая первая ракетка мира британский теннисист Энди Маррей провёл последний матч на профессиональном уровне в карьере.

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Это произошло в четвертьфинале парного разряда Олимпийских игр – 2024 в Париже (Франция). Маррей вместе с соотечественником Даниэлем Эвансом проиграли американцам Тейлору Фритцу и Томми Полу (3) со счётом 2:6, 4:6.

Встреча британского дуэта с американским продлилась 1 час и 17 минут. В её рамках Маррей и Эванс два раза подали навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали два брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Фритца и Пола два эйса, одна двойная ошибка и пять реализованных брейк-пойнтов из шести.

Маррей провёл 1001 матч в одиночном разряде на уровне ATP, одержал 739 побед (105 над игроками из топ-10) и завоевал 46 титулов.