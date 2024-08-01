Новак Джокович вышел в полуфинал Олимпиады-2024, обыграв Стефаноса Циципаса

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» вторая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович пробился в полуфинальный раунд Олимпийских игр – 2024 в Париже (Франция).

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В четвертьфинальном поединке Джокович (1) со счётом 6:3, 7:6 (7:3) обыграл двукратного финалист турниров «Большого шлема» 11-ю ракетку мира грека Стефаноса Циципаса (8).

Матч Джоковича с Циципасом продлился 2 часа и 2 минуты. В его рамках Новак шесть раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из шести. На счету Стефаноса три эйса, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести заработанных.

Стоит отметить, что во втором сете Циципас вёл со счётом 4:0 (Джокович на старте партии брал медицинский тайм-аут), однако не сумел удержать такое преимущество.

За выход в финал олимпийских соревнований Джокович сразится с 16-й ракеткой мира итальянцем Лоренцо Музетти (11).