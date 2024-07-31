Медведев прокомментировал поражение в 1/8 финала Олимпиады

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал поражение в третьем круге на Олимпийских играх в Париже (Франция). Напомним, он уступил канадцу Феликсу Оже-Альяссиму.

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— Когда ты в прошлый раз проиграл Карреньо-Бусте, то ты говорил, что он так никогда не играл. Были ли какие-то флешбэки? Потому что Феликс давненько не подавал так хорошо.

— Мне сказали, что за три матча ни у кого не было брейк-пойнта против Оже. Флешбэков не было, я совершенно не думал про прошлую Олимпиаду. Феликс играл круто, но я во время матча не думал об этом, я играл с первого и до последнего мяча и старался находить решения, и, в принципе, их находил во втором сете. Он действительно очень круто подавал, это сыграло очень большую роль. А на тай-брейке надо было играть лучше, теннис, к сожалению, не так прост, и, к сожалению, я проиграл, — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.