Алькарас и Надаль завершили выступление на Олимпиаде в парном разряде

Испанские теннисисты Карлос Алькарас и Рафаэль Надаль проиграли американцам Остину Крайчеку и Радживу Раму в четвертьфинальном матче олимпийского турнира в мужском парном разряде. Соревнования проходят в Париже.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:4 в пользу американских теннисистов, которые получили на турнире 4-й номер посева. Алькарас и Надаль выступали без номера посева.

Надалю 38 лет, он занимает 161-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), на его счету 92 победы на турнирах под эгидой организации. Ранее испанец 209 недель был первой ракеткой мира. На счету теннисиста 22 победы на турнирах Большого шлема, он уступает только Джоковичу. Надаль является двукратным олимпийским чемпионом: в 2008 году он победил в одиночном разряде, а в 2016 году вместе с Марком Лопесом - в парном. В составе национальной сборной Надаль стал пятикратным обладателем Кубка Дэвиса.

Алькарасу 21 год, он занимает 3-е место в рейтинге ATP. На счету испанца 15 титулов под эгидой организации. Алькарас дважды становился победителем Уимблдона (2023, 2024), а также выигрывал Открытый чемпионат Франции (2024) и Открытый чемпионат США (2022).

В одиночном разряде Алькарас вышел в четвертьфинал олимпийского турнира. Надаль уступил сербу Новаку Джоковичу во втором круге соревнований. Теннисный турнир на Олимпиаде проходит с 27 июля по 4 августа.