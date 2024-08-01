Рублев вышел в третий круг турнира в Вашингтоне

Российский теннисист Андрей Рублев стартовал с победы на турнире категории ATP 500 в Вашингтоне.

Посеянный под первым номером и получивший wild card россиянин в матче второго раунда обыграл француза Люка ван Эша со счетом 4:6, 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 42 минуты.

Следующим соперником Рублева будет другой представитель Франции Артур Риндеркнех (16‑й сеяный).

Mubadala Citi DC Open. Вашингтон (США). Хард. Призовой фонд — 2,271,715 долларов

Второй круг

Андрей Рублев (Россия, 1, wild card) — Люка ван Эш (Франция) — 4:6, 6:3, 6:4.