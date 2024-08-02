Донна Векич разгромила Анну Шмидлову и стала второй финалисткой Олимпиады-2024

21-я ракетка мира хорватская теннисистка Донна Векич уверенно вышла в финал Олимпийских игр — 2024. В матче 1/2 финала она обыграла представительницу Словакии 67-ю ракетку мира Анну Шмидлову. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:0.

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Матч продолжался 1 час 6 минут. В рамках встречи Векич выполнила пять подач навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из шести. На счету Шмидловой два эйса, три двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта

В финале Олимпиады-2024 Векич сыграет с китайской теннисисткой Чжэн Циньвэнь. В матче за бронзу Шмидлова встретится с первой ракеткой мира Игой Свёнтек.

Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 проходит с 27 июля по 4 августа. На кортах «Ролан Гаррос» участники разыграют комплекты медалей в пяти разрядах: женском одиночном, женском парном, мужском одиночном, мужском парном и смешанном (миксте).