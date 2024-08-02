Мирра Андреева: у меня не было хорошего детства

Российская теннисистка Мирра Андреева рассказала о детстве и семейной атмосфере.

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«Как такового детства у меня, конечно, не было. Но я до сих пор вспоминаю, как проводила дни до 10-12 лет… Это самые счастливые дни в моей жизни. Мы всегда всё делали вместе с семьёй, сёстрами, бабушками, дедушками. Да, нормального и хорошего детства не было, но мы сумели создать классную семейную атмосферу. Всегда вспоминаю эти дни с улыбкой», — сказала Андреева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



Напомним, в четверг, 1 августа, дуэт Андреева/Шнайдер на Олимпиаде в Париже в четвертьфинальном матче обыграл представительниц Чехии Барбору Крейчикову/Катержину Синякову. Встреча завершилась со счётом 6:1, 7:5.

В полуфинале Олимпийских игр 2024 года в Париже Андреева и Шнайдер сыграют с испанским дуэтом Кристина Букша/Сара Соррибес-Тормо.