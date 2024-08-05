Элина Аванесян представлена в обновленном рейтинге WTA под флагом Армении

58-я ракетка мира Элина Аванесян на официальном сайте Женской теннисной ассоциации (WTA) представлена с флагом Армении. При этом напротив государственного символа осталось упоминание России.

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До обновления рейтинга WTA в профиле Аванесян был флаг России.

Напомним, о решении 21-летней Аванесян начать выступать за Армению сообщил заместитель главы Министерства образования, науки, культуры и спорта страны Карен Гилоян. По словам главы Федерации тенниса России, спортсменка уже три года живёт в Барселоне. Аванесян 21 год. Лучшим результатом спортсменки на турнирах «Большого шлема» является выход в четвёртый круг Открытого чемпионата Франции в 2023 и 2024 годах.

Ранее в финале грунтового турнира в Яссах (Румыния) Аванесян проиграла российской теннисистке Мирре Андреевой со счётом 7:5, 5:7, 0:4.