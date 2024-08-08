Рафаэль Надаль не сыграет на US Open

Испанский теннисист Рафаэль Надаль не выступит на Открытом чемпионате США 2024 года. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Х.

© РИА Новости

"Я решил не участвовать в Открытом чемпионате США. Хотя с этим местом у меня связаны потрясающие воспоминания, но не думаю, что в этот раз смогу выложиться на все 100%. Спасибо всем моим поклонникам в США. Буду скучать по вам всем, и увидимся в другой раз", - написал Надаль.

Испанский спортсмен отметил, что выступит на Кубке Лэйвера, который пройдет с 20 по 22 сентября в Берлине.

На Олимпиаде в Париже Надаль выбыл из борьбы в одиночном разряде во втором круге, проиграв сербу Новаку Джоковичу.

Надалю 38 лет, на его счету 92 победы на турнирах под эгидой организации. Ранее испанец 209 недель был первой ракеткой мира. На счету теннисиста 22 победы на турнирах Большого шлема, он уступает только сербу Новаку Джоковичу (24). Надаль является двукратным олимпийским чемпионом: в 2008 году он победил в одиночном разряде, а в 2016 году вместе с Марком Лопесом - в парном. В составе национальной сборной Надаль стал пятикратным обладателем Кубка Дэвиса.

Открытый чемпионат США является четвертым и последним в сезоне турниром Большого шлема. Он пройдет в Нью-Йорке с 26 августа по 8 сентября. Общий призовой фонд турнира будет составлять $75 млн. Надаль выигрывал Открытый чемпионат США четыре раза (2010, 2013, 2017, 2019).