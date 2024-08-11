Определился соперник Рублёва в полуфинале «Мастерса» в Монреале

В ночь с 10 на 11 августа в канадском Монреале завершился четвертьфинальный матч мужского теннисного турнира категории «Мастерс» между 46-й ракеткой мира итальянцем Маттео Арнальди и 576-м в рейтинге ATP Кеем Нисикори из Японии. Победу в двух сетах одержал Арнальди — 6:4, 7:5.

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Продолжительность матча составила ровно 2 часа. Итальянский теннисист пять раз подал навылет и допустил пять двойных ошибок, реализовав четыре из девяти брейк-пойнтов. Нисикори не выполнил ни одного эйса при одной двойной ошибке и выиграл два из шести заработанных брейк-пойнтов.

В полуфинале «Мастерса» в Монреале Маттео Арнальди сыграет с восьмой ракеткой мира и пятым сеяным на турнире российским теннисистом Андреем Рублёвым, который ранее переиграл в трёх сетах первого номера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера — 6:3, 1:6, 6:2.