Рублев обыграл первую ракетку мира в четвертьфинале "Мастерса" в Монреале

Российский теннисист Андрей Рублев вышел в полуфинал престижного турнира в Канаде, переиграв первую ракетку мира.

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Рублев в четвертьфинале канадского "Мастерса" встречался с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером. Соперники ранее встречались семь раз и в пяти случаях победа была на стороне спортсмена из Италии.

В стартовом сете Рублеву удалось добиться успеха - 6:3. Но во втором Синнер перехватил инициативу - 6:1. В решающей партии россиянин все же сломил сопротивление первого номера рейтинга АТР - 6:2.

В полуфинале Рублев встретится с еще одним представителем Италии Маттео Арнальди.