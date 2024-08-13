Шнайдер поднялась на 20-ю строчку в рейтинге WTA

Россиянка Диана Шнайдер переместилась с 24-го на 20-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.

12 августа Шнайдер не смогла выйти в финал турнира WTA в Торонто, уступив американке Джессике Пегуле (4:6, 3:6). В четвертьфинале турнира россиянка обыграла вторую ракетку мира Коко Гауфф (6:4, 6:1), эта победа стала первой для теннисистки над соперницей из топ-5 мирового рейтинга.

Первую строчку за собой сохраняет Ига Свёнтек из Польши, третье место занимает Арина Соболенко из Белоруссии.

Лучшей из россиянок в рейтинге является Дарья Касаткина, которая занимает 12-е место. В первую сотню рейтинга из российских теннисисток также входят Анна Калинская (16), Людмила Самсонова (17), Мирра Андреева (24), Екатерина Александрова (26), Анастасия Павлюченкова (28), Вероника Кудерметова (42), Анастасия Потапова (44), Анна Блинкова (80), Эрика Андреева (89) и Камилла Рахимова (94).