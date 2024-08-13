$89.95+1.9696.69+1.50
Войти в почту

Диана Шнайдер поднялась на 20-ю строчку в рейтинге WTA

Россиянка Диана Шнайдер переместилась с 24-го на 20-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.

Шнайдер поднялась на 20-ю строчку в рейтинге WTA
© globallookpress.com

12 августа Шнайдер не смогла выйти в финал турнира WTA в Торонто, уступив американке Джессике Пегуле (4:6, 3:6). В четвертьфинале турнира россиянка обыграла вторую ракетку мира Коко Гауфф (6:4, 6:1), эта победа стала первой для теннисистки над соперницей из топ-5 мирового рейтинга.

Первую строчку за собой сохраняет Ига Свёнтек из Польши, третье место занимает Арина Соболенко из Белоруссии.

Лучшей из россиянок в рейтинге является Дарья Касаткина, которая занимает 12-е место. В первую сотню рейтинга из российских теннисисток также входят Анна Калинская (16), Людмила Самсонова (17), Мирра Андреева (24), Екатерина Александрова (26), Анастасия Павлюченкова (28), Вероника Кудерметова (42), Анастасия Потапова (44), Анна Блинкова (80), Эрика Андреева (89) и Камилла Рахимова (94).

Теннис
Эрика Андреева
Людмила Самсонова
Диана Шнайдер
Камилла Рахимова
Анна Блинкова
Арина Соболенко
Анна Калинская
Вероника Кудерметова
Анастасия Потапова
Дарья Касаткина
Екатерина Александрова
Анастасия Павлюченкова