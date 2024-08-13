20-летняя российская теннисистка Эрика Андреева не смогла выйти в основную сетку турнира в Цинциннати. В финале квалификации она проиграла представительнице Китая Ван Яфань со счётом 7:6 (7:3) 3:6, 3:6.

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Продолжительность встречи составила 1 час 25 минут. За это время Андреева сделала четыре эйса допустила пять двойных ошибок и реализовала три из девяти брейк-пойнтов. На счету Яфань четыре подачи навылет, четыре двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнта из 11.

Турнир в Цинциннати проходит с 13 по 19 августа. Общий призовой фонд турнира в женском одиночном разряде составляет $ 3,2 млн. Действующим победителем турнира является американка Кори Гауфф, которая в финале прошлого года обыграла Каролину Мухову из Чехии.