Рублев поднялся на 6-е место в рейтинге ATP

Российский теннисист Андрей Рублев поднялся на 6-е место в рейтинге Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР).

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В понедельник, 12 августа, россиянин обыграл представителя Италии Маттео Арнальди в 1/2 финала турнира «Мастерс», который проходит в Монреале.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:2 в пользу Рублева, который играл в турнире под пятым номером посева. В финальной части турнира россиянина ждет встреча с австралийцем Алексеем Попыриным, который выступает без номера посева.

В рейтинге АТР Рублев обошел представителя Польши Хуберта Хуркача и австралийца Алекса де Минаура.

Другие российские теннисисты остались на прежних позициях в рейтинге. Даниил Медведев занимает 5-е место, Карен Хачанов — 22-е, Павел Котов идет 63-м, Роман Сафиуллин — 66-м. Поднявшись на одну строчку, Аслан Карацев занимает 99-е место.

Первой ракеткой мира стал итальянец Янник Синнер. Серб Новак Джокович расположился на втором месте. Замыкает тройку лидеров испанец Карлос Алькарас.

Рублеву 26 лет. Он является победителем 20 турниров ATP (из них 16 в одиночном разряде), обладателем Кубка Дэвиса 2021 года и Кубка ATP 2021 года в составе сборной России, финалистом Итогового турнира ATP среди теннисистов не старше 21 года (2017). В 2021-м году получил звание Заслуженного мастера спорта России (2021).