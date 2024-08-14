Тарпищев оценил выступление Даниила Медведева в Монреале

Россиянин Даниил Медведев не был готов к турниру Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) серии "Мастерс" в Монреале (Канада), так как не адаптировался после Олимпиады в Париже. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

© ТАСС

Медведев 8 августа на турнире в Монреале уступил испанцу Алехандро Давидович-Фокине в матче второго круга.

"Даня не был готов после выступления в Париже. Он не успел адаптироваться, - сказал Тарпищев. - Сейчас его главная задача пробиться на Итоговый турнир. Надо набирать форму. Но время еще есть".

На олимпийском теннисном турнире в Париже Медведев 31 июля проиграл в третьем круге канадцу Феликсу Оже-Альяссиму.