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Тарпищев: Даниил Медведев не был готов к "Мастерсу" в Монреале

Россиянин Даниил Медведев не был готов к турниру Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) серии "Мастерс" в Монреале (Канада), так как не адаптировался после Олимпиады в Париже. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Тарпищев оценил выступление Даниила Медведева в Монреале
© ТАСС

Медведев 8 августа на турнире в Монреале уступил испанцу Алехандро Давидович-Фокине в матче второго круга.

"Даня не был готов после выступления в Париже. Он не успел адаптироваться, - сказал Тарпищев. - Сейчас его главная задача пробиться на Итоговый турнир. Надо набирать форму. Но время еще есть".

На олимпийском теннисном турнире в Париже Медведев 31 июля проиграл в третьем круге канадцу Феликсу Оже-Альяссиму.

Теннис
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Шамиль Тарпищев