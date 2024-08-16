Самсонова обыграла экс-россиянку Аванесян

17-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова вышла в четвертьфинал на турнире категории WTA-1000 в Цинциннати (США). В матче третьего круга она оказалась сильнее представительницы Армении Элины Аванесян, ранее выступавшей за Россию, — 4:6, 6:0, 6:3.

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Продолжительность встречи составила 2 часа 2 минуты. В рамках поединка Самсонова выполнила две подачи навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 13. На счету Аванесян один эйс, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из четырёх. Отметим, что в третьем сете Элина вела с брейком.

В четвертьфинале Людмила Самсонова сыграет с победительницей матча между белорусской теннисисткой Ариной Соболенко и украинкой Элиной Свитолиной.