Цинциннати 2024: как в ночь на 15 августа сыграли Медведев и Павлюченкова

Россиянин нервничал, матерился и уступил Легечке в Цинциннати. А Павлюченкова выдержала трёхсетовик в 30-градусную жару.

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На супертурнире в Цинциннати россияне в ночь на четверг, 15 августа, продолжили борьбу. У женщин в первом круге Анастасия Павлюченкова сыграла с Беатрис Хаддад-Майей, а у мужчин во втором раунде Даниил Медведев сразился с Иржи Легечкой.

В прошлом году Павлюченкова в Цинциннати выбыла в первом круге после поражения от Даниэль Коллинз (3:6, 1:6). В этот раз Анастасия (28) в стартовом матче встретилась с Беатрис Хаддад-Майей (22).

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Россиянка ведёт в противостоянии с бразильской соперницей со счётом 3-0. Последние две встречи теннисисток состоялись в текущем сезоне – в Аделаиде и Индиан-Уэллсе. Первый матч Анастасия выиграла со счётом 6:3, 6:4, второй – 2:6, 6:4, 6:3.

Началась сегодняшняя встреча неудачно для Павлюченковой: она вышла подавать первой, сразу же записала на свой счёт двойную, отправила несколько простых мячей в аут и отдала этот гейм Хаддад-Майе. Только к середине сета Анастасия подловила небольшой спад соперницы, забрала её подачу, сравняла счёт по геймам, но сразу после этого вновь отдала преимущество оппонентке. Всё потому, что Беатрис комфортно чувствовала себя на приёме и своевременно подключала мощные удары, на которые Анастасия не находила ответа. В таком формате и завершился первый сет, оставшийся за бразильской теннисисткой (6:4).

Вторую партию Павлюченкова вновь начала неудачно, с упущенной подачи и трёх двойных в одном гейме. В целом нелегко приходилось Анастасии в этой встрече, потому что и она, и Хаддад-Майя предпочитают действовать агрессивно и выигрывать очки в несколько ударов, а здесь приходилось бегать и на розыгрыши тратить больше сил. Кроме того, на улице во время их встречи стояла 30-градусная жара. Так что помочь россиянке в этой встрече должны были терпение и выносливость.

Наконец Павлюченкова настроила подачу, и острые удары полетели в корт. Во второй партии теннисистки больше не отдали ни одной своей подачи, поэтому решить исход этого сета должен был тай-брейк, на котором россиянка выглядела в разы убедительнее соперницы. Наошибалась Хаддад-Майя, а Анастасия этим воспользовалась и забрала этот упорный сет, продлившийся 1 час 21 минуту.

В решающей партии Павлюченкова чувствовала себя гораздо увереннее, хоть Хаддад-Майя и продолжила навязывать ей нелёгкую борьбу. Но всё же в решающие моменты Анастасии удавалось действовать надёжнее и убедительнее своей оппонентки.

Трижды в этом сете Павлюченкова сделала брейк. Один из них Хаддад-Майя смогла отыграть, а вот другие два оказались ей не под силу. Беатрис вышла подавать при счёте 3:5, начав этот гейм с двойной ошибки. Морально и физически более стойкой сегодня оказалась Анастасия, поэтому бразильянка, так и не вернувшись в игру, отдала под ноль эту мини-партию россиянке. Павлюченкова завершила непростой трёхсетовик за 2 часа 54 минуты и со счётом 4:6, 7:6 (7:4), 6:3.

Павлюченкова записала на свой счёт четвёртую победу над Хаддад-Майей. Теперь, во втором круге, Анастасия сыграет с Каролиной Возняцки.

Медведев, как и Павлюченкова, в прошлом году не смог далеко пройти в Цинциннати. В этот раз улучшить свой результат на американском харде Даниил (5) попытался в матче второго круга с Иржи Легечекой (35). Медведев и Легечка до этого встречались дважды, и каждый выиграл по одному матчу. Сначала на Уимблдоне в 2023 году победу одержал россиянин (6:4, 6:2, отказ). Затем в Мадриде в 2024-м с победой ушёл чех (6:4, отказ). Ни разу ещё соперники не доигрывали свои встречи до конца.

На старте сегодняшнего матча Медведев действовал весьма убедительно, первую подачу он забрал под ноль, а в следующем гейме заработал брейк-пойнт, хоть и реализовать его пока не смог. Оба здорово подавали в первом сете, хоть и выбирали в своих геймах чуть разные тактики: Даниил предпочитал подавать надёжно и проводить перестрелки на задней линии, а Иржи сразу выбегал к сетке, где буквально выгрызал себе очки, потому что россиянин то обводил его в таком положении, то отодвигал обратно к задней.

И всё же Легечка выдерживал это давление. Упорный гейм сложился на его подаче при счёте 5:5, в котором Медведев добрался до скрытого сетбола, но его вновь подвела реализация важных очков. Дело дошло до тай-брейка, где Легечка невероятно мощно стал действовать и на подаче, и на приёме. Была у Медведева возможность ещё исправить ситуацию, но всё определила совершенно необязательная ошибка при счёте 5:2 в пользу Иржи. Даниил здорово действовал на задней и после укороченного от соперника выбежал вперёд. Весь корт был открыт перед россиянином, но он отправил мяч в аут.

Сет в результате за 56 минут остался за Легечкой. Присев на лавку, Медведев выругался и за нецензурную лексику получил предупреждение от судьи на вышке. На французском Даниил попытался поспорить с арбитром, но ничего этим не добился.

В начале второго сета казалось, что выплеск эмоций пошёл на пользу Медведеву: он уверенно взял свои подачи, а в четвёртом гейме и вовсе заработал пару брейк-пойнтов. Только вот вновь, как и в первой партии, Даниила подвела реализация этих шансов. Так близок был россиянин к тому, чтобы завоевать преимущество, но упустил возможность и вновь стал недовольно высказываться в сторону своего бокса.

К середине партии совсем разладилась игра у Медведева, и он сам, допустив на брейк-пойнте двойную ошибку, подарил преимущество Легечке. В переходе Даниил ударил ракеткой и порвал струны, параллельно продолжая ругаться с Жилем.

Легечка в сегодняшней встрече был хорош: сдержан, уверен, активен, точен. Медведев же начал матч здорово, имея все шансы надломить соперника, но в какой-то момент сам завёлся и не смог успокоиться. Хотя россиянину всё же удалось прийти в себя при счёте 3:5, отыграв на своей подаче три матчбола соперника.

В следующем гейме вновь полетела у Медведева ракетка из рук, а игрового настроя будто не осталось совсем. Легечка в итоге с пятой попытки забрал эту встречу, победил со счётом 7:6, 6 (7:2), 6:4 и прошёл дальше.

В Цинциннати Медведев завершил борьбу и лишился возможности побороться с Александром Зверевым за четвёртую строчку рейтинга. Теперь Даниил будет готовиться к US Open. А Легечка в третьем круге встретится Фрэнсисом Тиафо.

Турниры в Цинциннати пройдут до следующего понедельника, 19 августа. За всеми событиями из США следите на «Чемпионате».